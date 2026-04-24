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Críticas de candidatos a la vicepresidencia sobre la Paz total y fraude electoral

Los candidatos a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo participaron en Barranquilla en un encuentro con empresarios.

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José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo.
BLU Radio
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

En medio de una asamblea con afiliados al Comité Intergremial, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, llamó la atención sobre el proceso de paz total del actual gobierno, indicando que hay que ponerle punto final al considerar que este se ha adelantado de forma irresponsable. Entre tanto, también aprovechó para responderle al presidente Gustavo Petro que insiste en su narrativa de un fraude electoral en las próximas elecciones presidenciales. Frente a esto Oviedo precisó que puede dar fe que en Colombia esto no se presentará, muy a pesar de que algunos busquen sesgar las decisiones de los ciudadanos.

“Aquí no va a haber fraude. Ya lo demostramos en las elecciones legislativas. Puedo dar fe como exdirector del DANE que conozco completamente el cuarto de máquinas de la organización electoral, que Colombia no se puede dejar comer cuentos ni meter en la novela de que va a haber fraude en las elecciones, porque esa novela tiene otro título y es que aquí quieren que veamos la novela, los ricos también lloran y quieren sesgar las decisiones de los ciudadanos a partir de un interés que a muchas personas les puede motivar a la hora de votar”, enfatizó.

A su turno, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también criticó el proceso de Paz Total, asegurando que no existe ninguna posibilidad de que, si llegan a la Presidencia, se le dé continuidad a este proceso, que califica como vergonzoso y un fracaso.

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“Que es vergonzoso y se echará para atrás en nuestro gobierno. No existe ninguna posibilidad de que sigamos en este escenario de connivencia entre los grupos criminales y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional tiene que entender que su proceso de Paz Total es un fracaso total. No podemos permitir que en este país sigamos negociando sin verdad, sin justicia, sin reparación”, precisó.

Se refirió, además, al tema de energía indica que de caras a la posible llegada del fenómeno del niño para el mes de septiembre, el Gobierno actual le va a dejar al siguiente un riesgo inminente de apagón y asegura que la única solución que ven es elevar y acelerar los proyectos de inversión en materia de generación y transmisión de energía.

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