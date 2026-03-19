"Petro no tiene reparos para violar la ley": Álvaro Uribe sobre "fraude electoral" del Gobierno

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una contundente crítica contra el mandatario Gustavo Petro en Recap Blu este jueves, afirmando que el actual jefe de Estado "no tiene reparos para violar la ley".

Según Uribe, Petro interviene de manera constante en la política nacional, ignorando los marcos legales y generando un "manto de duda" sobre la transparencia del sistema democrático.

"Él no tiene reparos para violar la ley, no le importa el concepto de los estatistas, de los dictadores estatistas", indicó Uribe.

Durante la entrevista, Uribe también sostuvo que Colombia atraviesa un "gran fraude electoral" impulsado por el uso masivo de recursos públicos para "engañar a los colombianos".



"El gran fraude electoral es el dinero del gobierno que está engañando a los colombianos. El otro elemento de fraude es la acción de los violentos imponiendo a Iván Cepeda", aseveró Uribe.

El exmandatario también advirtió que el país vive una "economía ficticia" sostenida por préstamos internacionales, remesas y el narcotráfico, pero que la realidad de un "Estado quebrado" se hará evidente el próximo 7 de agosto.

"Aquí no hemos tocado fondo porque hay consumo por toda esa plata del Gobierno, eso es fraude electoral. Este país se va a dar cuenta de la quiebra el 7 de agosto", indicó Uribe.



El respaldo a Paloma Valencia

Frente a lo que describe como una "polarización conceptual" necesaria contra el odio de clases y el estatismo, Uribe reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

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Destacó la "transparencia" y "firmeza" de Valencia, asegurando que "ella representa la solución para recuperar la inversión y el empleo formal, los cuales considera paralizados por las políticas de la actual administración".

Escuche la entrevista completa aquí: