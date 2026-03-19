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Blu Radio  / Política  / "Petro no tiene reparos para violar la ley": Álvaro Uribe sobre "fraude electoral" del Gobierno

"Petro no tiene reparos para violar la ley": Álvaro Uribe sobre "fraude electoral" del Gobierno

Según Uribe, Petro interviene de manera constante en la política nacional, ignorando los marcos legales y generando un "manto de duda" sobre la transparencia del sistema democrático.

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