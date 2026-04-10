Tribunal ordena al presidente Petro rectificar afirmaciones sobre supuesto fraude electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar en un plazo máximo de tres días las afirmaciones que realizó a través de sus redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2014, 2022 y 2026. La decisión judicial se da en el marco de una demanda en la que se argumentó que las declaraciones del mandatario vulneraron o pusieron en grave riesgo derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, las manifestaciones públicas del jefe de Estado habrían afectado la confianza legítima en las instituciones democráticas, al anunciar presuntos actos de corrupción o fraude electoral sin que existiera sustento técnico, probatorio ni institucional que respaldara tales afirmaciones. En ese contexto, el tribunal analizó el contenido de los mensajes difundidos por el presidente y concluyó que estos no cumplieron con el estándar de veracidad exigido para pronunciamientos de carácter público que puedan afectar la confianza en el sistema electoral.

En su pronunciamiento, el tribunal advirtió que las afirmaciones realizadas por el mandatario sobre la confiabilidad de la Organización Electoral resultan complejas, debido a que se basaron en una interpretación que modificó el sentido de una decisión judicial previa. Según el fallo, el Consejo de Estado no afirmó que hubiera fraude en las elecciones de 2014 ni indicó que el software electoral presentara fallas de seguridad informática que lo hicieran vulnerable. Tampoco estableció que la Registraduría estuviera obligada a adquirir un software específico para los escrutinios.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

El tribunal también recordó que, en relación con las elecciones para Senado de 2022, existe una sentencia judicial ejecutoriada del 23 de enero de 2023 que ratificó que no se presentó fraude electoral en dichos comicios. En consecuencia, señaló que las afirmaciones realizadas por el presidente carecen de fundamento tanto respecto a las elecciones de 2014 como a las de 2022, así como frente a los señalamientos relacionados con los comicios de 2026 y los mensajes difundidos el pasado 8 de marzo.



De acuerdo con el análisis judicial, los mensajes emitidos por el presidente en los que sostuvo que en elecciones pasadas y en las que actualmente se desarrollan se han presentado fraudes, o que el sistema electoral colombiano presenta debilidades en el procesamiento de datos que lo hacen vulnerable o poco confiable, no cumplieron con los requisitos de veracidad exigidos por la normativa vigente. Por esta razón, el tribunal concluyó que procede la orden de rectificación, con el fin de proteger la confianza en el sistema democrático y garantizar la transparencia y seguridad jurídica del proceso electoral en el país.