En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Tribunal ordena al presidente Petro rectificar afirmaciones sobre supuesto fraude electoral

Tribunal ordena al presidente Petro rectificar afirmaciones sobre supuesto fraude electoral

La decisión judicial se da en el marco de una demanda en la que se argumentó que las declaraciones del mandatario vulneraron o pusieron en grave riesgo derechos e intereses colectivos relacionados con la transparencia del proceso electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad