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Blu Radio  / Nación  / Álvaro Leyva se pronuncia sobre inicio de juicio en su contra y de nuevo arremete contra Petro

Álvaro Leyva se pronuncia sobre inicio de juicio en su contra y de nuevo arremete contra Petro

Para Leyva, estas maniobras turbias y sin control son la verdadera causa de la debacle actual en el sistema de pasaportes, situación de la que, según afirma, Petro estaba advertido.

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