Álvaro Leyva se pronuncia sobre inicio de juicio en su contra y de nuevo arremete contra Petro

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes, un polémico proceso que llevó a su salida del cargo en enero de 2024 y también condujo a la renuncia de la excanciller Laura Sarabia.

Según la Fiscalía, Leyva expidió actos administrativos presuntamente contrarios a la ley al declarar desierta en 2023 la licitación para fabricar y expedir pasaportes, pese a que la unión temporal encabezada por la empresa privada Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos exigidos.

El proceso buscaba adjudicar un contrato que esa misma empresa venía ejecutando desde hacía 17 años y al que se presentó como único oferente.

A través de un comunicado, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán emitió un comunicado en el que no solo defiende su gestión en el polémico caso de la licitación de pasaportes, sino que escala sus acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de liderar una "persecución atroz" como represalia por sus denuncias sobre presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico.



Defensa jurídica ante la acusación de prevaricato

La Fiscalía acusa formalmente a Leyva de prevaricato por haber declarado desierta la licitación de pasaportes. Según el ente acusador, el exministro actuó con dolo; sin embargo, Leyva sostiene que su decisión se basó en que el proceso estaba fundamentado en un “pliego sastre” que favorecía a un proponente específico.



En su defensa, afirma que simplemente cumplió con la obligación de aplicar la Constitución para garantizar la igualdad en la contratación pública. "Si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso", advirtió, calificando la situación como el "mundo al revés".

El exfuncionario confirmó que enfrentará el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera demostrar su inocencia con documentos oficiales.



Señalamientos contra la gestión de Luis Gilberto Murillo

Leyva dirigió sus críticas hacia su sucesor, Luis Gilberto Murillo, a quien acusa de haber suspendido una licitación "nueva, limpia y legal" que él habría dejado en marcha.Según el comunicado, Murillo justificó una urgencia manifiesta innecesaria para realizar contrataciones a dedo que resultaron en un sobreprecio de casi 30 mil millones de pesos.

Adicionalmente, denunció la contratación de un software por más de 10 mil millones de pesos adicionales que se habría "embolatado".

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Para Leyva, estas maniobras turbias y sin control son la verdadera causa de la debacle actual en el sistema de pasaportes, situación de la que, según afirma, Petro estaba advertido.



Duras descalificaciones personales al presidente Petro

El comunicado contiene ataques directos y personales contra la integridad del presidente Petro, a quien Leyva describe como un "ser infame" y el "jefe de la mafia" que tiene sumida a Colombia en la oscuridad. El exministro relata que, tras asumir la Cancillería con esperanza de cambio, conoció una supuesta vida de "vicio y decadencia" del mandatario.

Entre sus señalamientos más graves, menciona que Petro habría sido cliente de una red de trata de blancas en Lisboa durante una visita de Estado y que suele aparecer en plazas públicas bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Asimismo, sostiene que el presidente utiliza una retórica de odio para dividir a la sociedad mientras las autoridades de los Estados Unidos investigan sus presuntos nexos con narcos.

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Finalmente, Leyva vinculó su situación judicial con el panorama político nacional, advirtiendo que el Gobierno intenta interceptar ilegalmente a candidatos de la oposición de cara a los próximos comicios. Comparó la situación de Colombia con el reciente proceso electoral en Chile y acusó a la administración de pretender sembrar dudas sobre los futuros escrutinios.

Este es el comunicado: