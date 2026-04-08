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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía radicó escrito de acusación contra excanciller Álvaro Leyva por escándalo de los pasaportes
Primicia

Fiscalía radicó escrito de acusación contra excanciller Álvaro Leyva por escándalo de los pasaportes

La audiencia de formulación de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva será el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p.m.

Álvaro Leyva Abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
En una nueva carta de 15 páginas Álvaro Leyva se va de nuevo en contra del presidente Gustavo Petro.
Foto: Senado.
Por: Sergio Barbosa
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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