Fiscalía imputa a excanciller Álvaro Leyva por prevaricato en caso pasaportes

Fiscalía imputa a excanciller Álvaro Leyva por prevaricato en caso pasaportes

El ente acusador sostiene que presuntamente Álvaro Leyva habría actuado de manera contraria a la ley durante el proceso contractual adelantado en 2023 para la fabricación y expedición de pasaporte.

Álvaro Leyva Abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
En una nueva carta de 15 páginas Álvaro Leyva se va de nuevo en contra del presidente Gustavo Petro.
Foto: Senado.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

