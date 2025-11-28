En vivo
Imputarán cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por caso de licitación de pasaportes

Imputarán cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por caso de licitación de pasaportes

La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior del Distrito de Judicial de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación contra el excanciller Álvaro Leyva.

Álvaro Leyva Abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
En una nueva carta de 15 páginas Álvaro Leyva se va de nuevo en contra del presidente Gustavo Petro.
Foto: Senado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

