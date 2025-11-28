Imputarán cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por caso de licitación de pasaportes

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes, por unos $600 mil millones a pesar de que la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.

En desarrollo.