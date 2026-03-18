MOE desmiente irregularidades en formularios E-14 denunciadas por Petro tras elecciones

El pronunciamiento se dio durante la sesión en la que participaron delegados de la Registraduría, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que la organización revisó 16 trinos del mandatario en los que se advertían posibles irregularidades en actas de mesa.

“La Misión de Observación Electoral hizo la revisión de 16 tuits del presidente de la República en los que señalaba algunos E-14 en los que podrían haber inconsistencias. A estos 16 tuits les hicimos la verificación y lo que podemos encontrar es que en la mayoría de estos no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”, afirmó.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

En ese sentido, la MOE hizo un llamado a evitar la desinformación en medio del proceso electoral y a brindar información verificable a la ciudadanía.



Durante la comisión, la organización también rechazó comentarios descalificativos en el debate político, especialmente aquellos relacionados con la orientación sexual o condiciones personales de los candidatos.

Esto se dio luego de la polémica generada por declaraciones del presidente Petro en medio de la discusión sobre la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que desde distintos sectores fueron interpretadas como ofensivas.

“Con discursos de odio, que la Misión de Observación Electoral rechaza completamente, asociados a temas de las mujeres y a la orientación sexual diversa. Ningún funcionario público, sin importar el rango que tiene, debe efectuar algún tipo de comentario sobre la condición o la orientación sexual de ninguno de los candidatos. Lo mismo rechazamos cualquier señalamiento frente a la pertenencia étnica o racial”, enfatizó Barrios.

Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

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Finalmente, la MOE hizo un llamado directo al presidente Petro y a su gabinete para que se abstengan de participar en política o hacer proselitismo electoral.

“Permitan que las organizaciones políticas enfrenten esta competencia electoral con todas las garantías, sin ningún tipo de desequilibrio. Es importante recordarles que tienen los más altos estándares y una carga de prudencia: brindar información verificable y actuar con responsabilidad frente a la institución que tienen a su cargo”, concluyó.