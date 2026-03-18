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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / MOE desmiente irregularidades en formularios E-14 denunciadas por Petro tras elecciones

MOE desmiente irregularidades en formularios E-14 denunciadas por Petro tras elecciones

En medio de la primera comisión de seguimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales, la MOE aseguró que no encontró inconsistencias en la mayoría de casos denunciados por Petro sobre los formularios E-14.

Registrador Hernán Penagos presenta el nuevo formulario E14
Registrador Hernán Penagos presenta el nuevo formulario E14
Foto: Registraduría Nacional
Por: Katheryne Ávila
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Actualizado: 18 de mar, 2026

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