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"Del alcalde al presidente hay un gran trecho": Martha Lucía Zamora sobre ruptura con Petro

La exfuncionaria del Gobierno Petro relató cuál fue el punto de quiebre con el mandatario para dar un paso al costado. También expresó su preocupación por la postura del presidente con la justicia.

Martha Lucía Zamora
Martha Lucía Zamora
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Martha Lucía Zamora, fórmula vicepresidencial de Roy Barreras, marcó distancia con el presidente Gustavo Petro y reveló detalles de su salida del Gobierno, dejando ver una ruptura que expone diferencias sobre el ejercicio del poder. En entrevista con Recap Blu, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que “del alcalde al presidente hay un gran trecho”.

Zamora aseguró que no volvió a hablar con el mandatario desde su renuncia, ocurrida tras el polémico episodio de los pasaportes, que también involucró al excanciller Álvaro Leyva. Según relató, su salida estuvo marcada por lo que considera una pérdida de confianza injustificada.

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“Yo lo que hice fue defender al Estado y evitarle un mal mayor”, afirmó, al explicar que su postura buscaba prevenir una eventual demanda contra la Nación en un contrato de alto riesgo jurídico.

La candidata vicepresidencial relató que el punto de quiebre fue un mensaje público del presidente en noviembre de 2023, en el que cuestionó su actuación. Ese episodio, sumado a la solicitud de renuncia, la llevó a apartarse del cargo.

“Hay momentos en los que uno entiende el lenguaje del otro y toma un camino respetuoso”, dijo.

Martha Lucía Zamora
Martha Lucía Zamora
Foto: Blu Radio

Pese a la ruptura, Zamora no reniega de su pasado cercano con Petro, a quien conoció durante su etapa como alcalde de Bogotá. Por el contrario, reconoce que esa experiencia le permitió crecer profesionalmente. Sin embargo, subrayó que el paso del poder local al nacional transforma el liderazgo.

“Ya no es el mismo escenario, ni las mismas decisiones. El presidente está rodeado de muchas más voces”, explicó.

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En esa línea, fue más allá y cuestionó algunas posturas actuales del jefe de Estado, especialmente su relación con la justicia. Zamora expresó preocupación por lo que considera una confrontación con la rama judicial, algo que —según dijo— contrasta con el respeto que Petro mostraba hacia los jueces durante su alcaldía.

“Los jueces son fundamentales para el Estado de Derecho, y descalificarlos me duele profundamente”, concluyó.

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