Martha Lucía Zamora sobre licitación de pasaportes: ”Es legítima la decisión del secretario”

La abogada Martha Lucia Zamora, quien fuera la directora de la Defensa Jurídica del Estado, entregó un análisis detallado de la situación en la Cancillería tras la decisión del secretario general de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.Tabién mencionó la legalidad de su actuación frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y las implicaciones legales tiene este conflicto interno en el Gobierno nacional.

"Desde esta mañana escuché la noticia al principio de verdad no creía. Me parecía un poco extraña, pero realmente recuerdo que estaba pendiente de resolver una revocatoria. Esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar desierta la licitación, por eso no me extraña, celebro esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para para haber llegado a esa conclusión", mencionó.

Zamora se refirió a ladecisión del secretario general José Antonio Salazar Ramírez,quien revocó la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y visas y la adjudicó a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons, aun sabiendo de antemano que la reacción del presidente Gustavo Petro no iba a estar a su favor, pues lo declaró insubsistente inmediatamente.

La decisión que tomó el doctor Salazar está dentro de su fuero. Es legítima, esa decisión es tomada por un funcionario en ejercicio de sus funciones, pues entiendo que el canciller encargado, el doctor Murillo, le ha depositado en él la ordenación del gasto, es decir, él es el competente para haber tomado esa decisión dijo Zamora.

¿Se pueden presentar demandas?

Zamora indicó que Salazar siempre ha dado muestras de ser una persona "muy seria y jurídica", y cree que la decisión que él tomó ya se tienen decisiones de la Procuraduría. Incluso en la tutela también se hizo un análisis. Por esa razón comsideró que hay suficientes elementos de juicio para haber tomado esa decisión que él tomó. Además, mencionño si jurídicamente el Gobierno puede revocar esa decisión.

"No, en mi criterio, no creo que eso sea viable. Es decir, por eso digo, las competencias están dadas en cabeza del secretario general de la Cancillería por ser el ordenador del gasto, por tener a su bajo su dominio, llamémoslo así, las decisiones en un proceso licito. Creo que si bien al presidente le parece que sigue existiendo visos de corrupción, para eso está un proceso penal que está en curso, lo mismo que en la en la Procuraduría, lo mismo que en la Contraloría, pero la decisión en materia del proceso licito es absolutamente legítima", resaltó.

¿Al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le cabe responsabilidad?

Finalmente, Zamora aclaró si a Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, mientras Álvaro Leyva cumple su suspensión de tres meses del cargo, le cabe responsabilidad en estos hechos y fue enfática en su respuesta.

"No. Lo que pasa es que aquí la ordenación del gasto hace que la persona tenga el dominio y la decisión están a su cargo, que era la diferencia entre el proceso licito como venía en donde quien asumió ese tipo de decisiones y esa competencia fue directamente el canciller. Por eso los procesos son directamente contra él. Por esa razón, entonces, en este momento el canciller encargado, el doctor Murillo, no tiene, digamos ninguna injerencia ni ha tomado decisiones, sino estas quedaron en cabeza al secretario general", concluyó.

