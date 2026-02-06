Crisis arancelaria Colombia-Ecuador: 6 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 6 de febrero de 2026:
- En varias regiones del país, intensas lluvias provocan desbordamiento de ríos y crecientes súbitas.
- En la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, esperan al presidente Gustavo Petro para definir medidas frente a la ola invernal que afecta varias regiones del país.
- La explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca, deja a seis mineros atrapados desde hace más de 17 horas, con pronóstico reservado.
- En Quito, la delegación de alto nivel, liderada por el ministros Pedro Sánchez y la canciller Rosa Villavicencio, inicia reuniones para superar la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador.
En Arauca, autoridades responsabilizan al ELN por el atentado a la caravana del senador Jairo Castellanos, que dejó dos escoltas asesinados en Fortul.
