En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Inundaciones en Córdoba restringen paso en vía que conecta a Montería con Medellín

Inundaciones en Córdoba restringen paso en vía que conecta a Montería con Medellín

Desde La Apartada habilitaron un albergue temporal en la Institución Educativa Indapaz para atender a las cerca de 540 familias damnificadas.

La Apartada Córdoba (1).png
Inundaciones en cercanías en La Apartada, Córdoba.
Alcaldía La Apartada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad