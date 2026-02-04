Inundaciones en Córdoba restringen paso en vía que conecta a Montería con Medellín

Las fuertes lluvias registradas en la región Caribe mantienen en estos momentos el paso restringido en la vía entre Montería y Medellín, a la altura del municipio La Apartada, debido al desbordamiento del río San Jorge, por lo que solo se permite el paso de vehículos grandes.

La situación es de gravedad para esta población, pues, según su Alcaldía, al menos el 70% de este municipio está bajo inundaciones.

“A esta hora, informamos a la comunidad que más del 70% de nuestro municipio se encuentra bajo el agua. El equipo de la Alcaldía Municipal continúa en monitoreo constante de los niveles del Río San Jorge, canales y quebradas”, escribieron por sus redes sociales.

“Nuestra consigna es clara: ¡La vida es lo primero! Hacemos un llamado a proteger no solo la integridad de cada ciudadano, sino también la de nuestras mascotas y animales, quienes también son parte de nuestras familias y sufren esta emergencia”, agrega.



Acerca del tramo que hoy se encuentra inundado, desde el Consejo Municipal de La Apartada apuntaron que solo los vehículos grandes pueden movilizarse, situación que se extiende hacia las calles del sector urbano.

"El paso está parcialmente restringido, solo para vehículos grandes. En el sector conocido como la estación de gasolina Las Margaritas hasta el puente de San Jorge, el agua está pasando por encima de la calzada y en el casco urbano el agua está bastante represada con una altura más o menos de 80 a 90 centímetros. Motos y vehículos pequeños no pueden pasar y mucho menos por las cuadras aledañas a la vía”, sentenciaron.

Ante la gravedad de la ola invernal, el alcalde de La Apartada, Oscar Calao, ha declarado formalmente la urgencia manifiesta en el municipio. “Esta medida nos permite actuar con mayor rapidez para proteger la vida de nuestras comunidades”, apuntaron.

Desde esa administración municipal habilitaron un albergue temporal en la Institución Educativa Indapaz para atender a las cerca de 540 familias damnificadas.