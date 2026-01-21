En vivo
Familia colombiana denuncia a reconocido futbolista por presunta explotación laboral

En ese tiempo, según la denuncia, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del fútbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.

Foto: ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

