Colombia se mide a Venezuela en un duelo clave del Sudamericano Femenino Sub-20

Continúa el camino de la selección Colombia femenina Sub-20 en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay. Este domingo, el equipo nacional afrontará su segundo desafío al medirse frente a Venezuela, en un compromiso correspondiente a la tercera fecha del Grupo A y que aparece como determinante para el desarrollo de la tabla.

La tricolor llega a este partido después de un debut exigente ante Chile, encuentro que terminó sin goles. Fue un estreno muy disputado, con pasajes de intensidad y equilibrio, que dejó sensaciones divididas, pero también un punto que hoy cobra valor. Más aún si se tiene en cuenta que Paraguay y Uruguay también empataron, un resultado que mantiene el grupo completamente abierto y con márgenes mínimos entre los equipos.

Colombia sabe que el siguiente paso pasa por ajustar detalles. El empate inicial dejó claro que será necesario afinar la ofensiva y, al mismo tiempo, sostener la estructura defensiva que mostró orden durante el primer compromiso. Esa combinación será clave ante un rival que llega con confianza.

¡𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬: 𝗛𝗢𝗬! 🤩🙌



🆚 🇻🇪

🗓 Domingo 8 de febrero

🕞 4:00 pm (hora COL)

🏟 Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

🏆 CONMEBOL Sub 20 Femenina

📺 Fútbol RCN HD2, App Canal RCN - Gol… pic.twitter.com/CVuTBqrzJo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 8, 2026

Venezuela aparece como una prueba de alto nivel. En su estreno, la Vinotinto fue contundente y superó 2-0 a Uruguay, resultado que la posicionó bien en el grupo y que la convierte en uno de los equipos más peligrosos en esta fase inicial del torneo. El duelo, entonces, se presenta como una oportunidad para que Colombia suba posiciones y se acerque a los puestos de privilegio, en una zona donde cada punto pesa.

El partido se disputará este domingo a las 4:00 de la tarde, hora colombiana, en Asunción. El encuentro podrá verse en vivo a través de Gol Caracol, por su señal digital, y también por Ditu. Un nuevo examen para la selección, en una jornada que puede marcar el rumbo de su participación en el campeonato.

