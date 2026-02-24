Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha convertido en una alternativa confiable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes contar con oportunidades constantes para apostar.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los jugadores pueden verificar si su número fue el ganador. La puntualidad en la entrega de los resultados se ha convertido en uno de los principales factores que fortalecen la confianza en este sorteo.
El juego ofrece varias modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y preferencias:
Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite la participación de distintos perfiles de jugadores, desde quienes apuestan con frecuencia hasta quienes lo hacen de manera ocasional.
Uno de los aspectos que mantiene vigente este chance es la accesibilidad en el valor de las apuestas. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.
Esta flexibilidad económica ha sido determinante para que el sorteo conserve su popularidad en la región Caribe y en otras zonas del país.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales
El Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, gracias a sus horarios definidos, facilidad de participación y procesos regulados que brindan respaldo a los jugadores.