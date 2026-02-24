Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha convertido en una alternativa confiable.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 24 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes contar con oportunidades constantes para apostar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los jugadores pueden verificar si su número fue el ganador. La puntualidad en la entrega de los resultados se ha convertido en uno de los principales factores que fortalecen la confianza en este sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El juego ofrece varias modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite la participación de distintos perfiles de jugadores, desde quienes apuestan con frecuencia hasta quienes lo hacen de manera ocasional.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que mantiene vigente este chance es la accesibilidad en el valor de las apuestas. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.

Esta flexibilidad económica ha sido determinante para que el sorteo conserve su popularidad en la región Caribe y en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, gracias a sus horarios definidos, facilidad de participación y procesos regulados que brindan respaldo a los jugadores.