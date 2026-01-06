En vivo
Fiscal de Venezuela asegura que Maduro tiene inmunidad por ser presidente

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, a donde fueron trasladados luego de ser capturados en la madrugada de este sábado en un operativo militar relámpago ordenado por Trump.

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

