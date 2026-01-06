En vivo
Blu Radio  / Mundo  / CIA consideró que Delcy Rodríguez garantizaba más estabilidad que María Corina Machado

CIA consideró que Delcy Rodríguez garantizaba más estabilidad que María Corina Machado

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas tras una intervención militar de Estados Unidos y después fue trasladado a Nueva York.

¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando Venezuela?
María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

