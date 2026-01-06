En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / UE mantendrá contacto con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, para defender intereses

UE mantendrá contacto con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, para defender intereses

Delcy Rodríguez abrió el lunes un nuevo capítulo político en los casi 26 años de historia del chavismo al convertirse, por orden del TSJ, en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después del ataque militar estadounidense a Venezuela.

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
Foto: Telegram de Freddy Yáñez
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad