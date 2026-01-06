En vivo
Trump dice que EEUU no está en guerra con Venezuela y que Delcy Rodríguez está "cooperando"

Trump dice que EEUU no está en guerra con Venezuela y que Delcy Rodríguez está "cooperando"

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una espectacular operación de las fuerzas especiales la madrugada del viernes al sábado es un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas.

Donald-Trump-AFP.png
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

