¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando en Venezuela?

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, Venezuela atraviesa un escenario de alta incertidumbre política sobre quién ejerce el control del Gobierno del país.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores AFP

Entre los nombres que surgieron en el debate público estuvo el de María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump, quien confirmó y siguió de cerca la operación que derivó en la captura de Maduro, señaló desde Mar-a-Lago que Estados Unidos gobernará en Venezuela “hasta que exista una transición segura”.

María Corina Machado AFP

Tras estas declaraciones, Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante el Gobierno de Maduro, se consolidó como la figura con mayor control del Ejecutivo y afirmó que “capturaron a Maduro, no al régimen”,dejando claro que el chavismo mantiene estructuras de poder activas.

Rodríguez, quien encabeza actualmente el Gobierno de facto, aseguró que Venezuela defenderá su soberanía, aunque al mismo tiempo hizo llamados al diálogo con Estados Unidos, una postura que, para diversos analistas, resulta llamativa dado el contexto de confrontación reciente con Washington.



Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela Foto: AFP

Para analizar este escenario, el periodista y columnista del diario El Español, Francisco Poleo, explicó en Mañanas Blu 10:30 cómo queda el papel de Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia en un contexto donde Rodríguez ejerce el control político durante la transición.



¿Por qué la oposición no está gobernando en Venezuela?

El periodista recordó que tras los hechos de abril de 2002, el entonces presidente Hugo Chávez purgó y reestructuró completamente la cúpula militar, consolidando un control férreo con apoyo de la inteligencia cubana. Desde entonces, afirmó, la oposición “perdió cualquier hilo conductor” con el estamento militar.

hugo_chavez_afp.jpg

En ese sentido, señaló que el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha sido clave para garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas al proyecto chavista, lo que explicaría por qué, de contar con apoyo militar, González Urrutia “habría tomado posesión hace casi un año, como corresponde constitucionalmente”.



Estados Unidos "se mueve por sus propios intereses"

Para Poleo, Estados Unidos planteó que la oposición al régimen de Maduro “no está en capacidad de ser el gobierno de transición”, y que Washington ha sido “bien transparente” al señalar que su prioridad inmediata es la estabilización del país y la protección de sus intereses estratégicos, particularmente en el sector petrolero.

Danald Trump - María Corina Machado Foto: AFP

Publicidad

Según explicó, el propio Donald Trump afirmó que Estados Unidos "se mueve por sus propios intereses", encargándose primero de “asuntos fundamentales como el petróleo”, y que temas como los presos políticos y el regreso de los exiliados “ni siquiera han llegado todavía a la mesa”.

En ese contexto, Poleo sostuvo que, aunque Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo y a María Corina Machado como líder legítima de la oposición, considera que “a día de hoy no han demostrado que puedan tomar las riendas del país”.



¿Cuánto durará el gobierno de transición en Venezuela?

Poleo describió el escenario actual como una negociación directa entre Estados Unidos y los llamados “hermanos Rodríguez

Delcy y Jorge Rodríguez Fotos: AFP

”, quienes, según su análisis, concentran hoy el control político y los canales de comunicación con Washington, mientras el resto de las facciones del chavismo buscan garantizar su supervivencia.

Publicidad

Ante eso, Poleo cuestionó la repentina posición de diálogo de Delcy Rodríguez, calificándola como "muy bajita en redes sociales". Para el periodista, un país que acaba de ser atacado y cuyo "comandante en jefe, como ellos dicen (Delcy Rodríguez), secuestrado" junto a la primera dama no respondería de esa manera:

¿Tú crees que un que un Gobierno legítimo, fuerte, va a responder de esa manera? Lo mínimo es romper relaciones, ¿no? Lo mínimo sentenció.

Para el columnista es cuestionable esta repentina negociación de Estados Unidos con el régimen de Maduro, mismo régimen que ha sido dictatorial, lo que interpretó como una señal de que el poder real se está reacomodando internamente.

No obstante, mencionó que la transición democrática en Venezuela podría ser “muy fluida”, que puede cambiar en cuestión de días, y que Washington entiende que, una vez estabilizado el país, las fuerzas democráticas podrían asumir el poder.

Finalmente, Poleo insistió en que el proceso está lejos de cerrarse y que cualquier intento del nuevo liderazgo chavista por presentar la situación como definitiva “es fútil”.

Escuche la entrevista completa aquí: