En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / ¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando en Venezuela?

¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando en Venezuela?

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, aún se desconoce el paradero de María Corina Machado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad