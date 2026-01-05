Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela: "Con dolor por secuestro de dos héroes"

Este lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez tomó juramento como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, en medio de un escenario de alta tensión política tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Durante su discurso, Rodríguez calificó la operación como una “agresión militar ilegítima” y aseguró que el país atraviesa un momento de dolor por lo que describió como el “secuestro de dos héroes”, en referencia al mandatario venezolano y a la primera dama. Según afirmó, ambos se encuentran retenidos como “rehenes” en territorio estadounidense.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores”, expresó ante los diputados.

No obstante, Rodríguez subrayó que asumía el cargo con honor y compromiso, señalando que su juramento representaba la voluntad del pueblo venezolano. En un mensaje cargado de simbolismo, invocó las figuras históricas de Simón Bolívar y Hugo Chávez como referentes de su gestión.



“Vengo a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas. Juro por nuestro padre libertador Simón Bolívar, guía y faro histórico del porvenir de Venezuela. Juro por el comandante Hugo Chávez”, afirmó.

Maduro se declaró inocente en audiencia

Nicolás Maduro deberá presentarse nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 17 de marzo, fecha establecida por el juez Alvin Hellerstein para la audiencia del juicio en su contra por cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

La decisión se conoció este lunes durante la primera comparecencia de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ante el tribunal federal, en la que ambos se declararon no culpables de todos los cargos que les imputan las autoridades estadounidenses.

“Soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente”, afirmó Maduro ante el juez, dejando constancia de su postura en esta etapa preliminar del juicio.