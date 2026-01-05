En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela: "Con dolor por secuestro de dos héroes"

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela: "Con dolor por secuestro de dos héroes"

Rodríguez calificó la operación como una “agresión militar ilegítima” y aseguró que el país atraviesa un momento de dolor por lo que describió como el “secuestro de dos héroes”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad