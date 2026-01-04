Las razones de Trump para no entregar el poder a María Corina Machado tras capturar a Maduro

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, Caracas atraviesa una quietud. Las principales avenidas de la capital venezolana permanecen con baja circulación y mínima actividad, un panorama que analistas describen como una “calma chicha” en medio del inicio de una compleja transición política.

El escenario fue analizado por Larry Gumbiner en entrevista con Sala de Prensa Blu, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien explicó las razones detrás de la estrategia adoptada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con Gumbiner, la Casa Blanca ha optado por una transición controlada, priorizando la estabilidad interna sobre la imposición inmediata de un nuevo gobierno encabezado por la oposición. “Para él fue una transición pequeña sacar a Nicolás Maduro, lo que quiere en este momento es la estabilidad”, señaló el analista, al indicar que Washington concluyó que forzar un relevo total del poder en este punto podría derivar en un escenario de alta violencia y desorden institucional.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la permanencia de sectores del chavismo en el poder transitorio, en lugar de ceder el control a figuras opositoras como María Corina Machado.



María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP y @MariaCorinaYA en X.

Según Gumbiner, esta decisión responde al control que aún mantiene el chavismo sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. “La fuerza militar, las fuerzas de seguridad y las milicias en la calle todavía están detrás del chavismo”, explicó, advirtiendo que sin ese respaldo sería inviable sostener un gobierno democrático sin una intervención militar directa de Estados Unidos, opción que Trump descarta.

En este contexto, Washington estaría avanzando en negociaciones con altos funcionarios del chavismo, entre ellos Delcy Rodríguez, bajo condiciones estrictas relacionadas con narcotráfico, migración y el manejo del sector petrolero. Además, Gumbiner anticipó un impacto directo en Colombia y la región, al señalar que la administración Trump exigirá el fin de cualquier protección a grupos armados ilegales en territorio venezolano.

TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro Foto: AFP

“No hay duda de que la administración de Trump va a exigir que ya no haya protección para los grupos ilegales”, afirmó. Finalmente, el exfuncionario indicó que uno de los objetivos centrales de Estados Unidos será desplazar del escenario venezolano a actores considerados hostiles, como Cuba e Irán, y reemplazar su influencia con inversión, asistencia técnica y presencia estratégica estadounidense, en un intento por reconfigurar el equilibrio político y económico del país y la región.