Las razones de Trump para no entregar el poder a María Corina Machado tras capturar a Maduro

Uno de los aspectos que más controversia ha generado tras la captura de Maduro es la permanencia de sectores del chavismo en el poder transitorio, en lugar de ceder el control a figuras opositoras como María Corina Machado.

