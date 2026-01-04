En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cuba confirma la muerte de 32 personas en operación de Estados Unidos para capturar a Maduro

Cuba confirma la muerte de 32 personas en operación de Estados Unidos para capturar a Maduro

Ya los dados de baja fueron identificados, a quienes describen como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”.

Así comenzaron los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche
Los bombardeos sacudieron varias zonas entre tres principales ciudades de Venezuela.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad