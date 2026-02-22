Confirman el motivo del incendio en la Gran Parrilla Boyacense: esto se sabe

Una densa columna de humo sorprendió a decenas de conductores y comerciantes en la tarde del viernes 20 de febrero, en un hecho ocurrido en la carrera 30 con calle 71. Las imágenes, grabadas por varios ciudadanos, mostraban una nube gris que salía de uno de los edificios más visibles del sector: el restaurante “Gran Parrilla Boyacense”.

La escena generó preocupación en la comunidad, pues se trata de una zona tradicionalmente concurrida y reconocida por ser epicentro de la venta de muebles en la capital. Además, el tráfico se vio afectado mientras los organismos de socorro llegaban al lugar para atender la emergencia.

Incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense. Foto: Bomberos de Bogotá

Incendio en la carrera 30 con 71 no dejó lesionados

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió el llamado hacia las 4:50 de la tarde y se desplazó desde la Estación Ferias. Las autoridades informaron que el incendio estructural se presentó en una edificación de ocho niveles.



Minutos después, los bomberos confirmaron que el origen del incendio estuvo en los ductos del restaurante, específicamente en el sistema de extracción de la cocina, por lo que fue necesario realizar las siguientes labores:



Ataque directo al foco del incendio.

Ventilación mecánica para evacuar el humo.

Uso de máquina escalera para control desde la parte superior.

Apoyo de carrotanque y unidades adicionales.

Casi dos horas más tarde, la emergencia fue controlada en su totalidad sin dejar personas heridas.

¿Por qué se incendió la Gran Parrilla Boyacense?

En un comunicado, el restaurante informó que el incendio se originó por una falla en el sistema de ductos de la cocina. La rápida activación de los protocolos internos y la intervención de los bomberos fueron claves para evitar una tragedia mayor.

Las imágenes posteriores evidenciaron utensilios y superficies cubiertos de hollín, aunque la estructura general del edificio no presenta daños de gran magnitud. Pese al reporte preliminar, el grupo de investigación de incendios establecerá con precisión las causas técnicas del incidente.

Asimismo, la Gran Parrilla Boyacense anunció que revisará sus instalaciones antes de retomar operaciones, con el fin de garantizar que su funcionamiento continúe bajo estándares de seguridad.