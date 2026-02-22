Capturaron en Tunjuelito a un hombre con arma, estupefacientes y cocina para procesar droga

La Policía Nacional capturó a un hombre de 46 años en la localidad de Tunjuelito, señalado de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en desarrollo de la estrategia institucional de seguridad. En el operativo se incautaron 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi.

El procedimiento se realizó en el barrio Venecia, luego de que la ciudadanía alertara, a través de la línea de emergencias 123, sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa cerca del sector hotelero. Con la información recibida, los uniformados ubicaron al hombre y procedieron a su registro.

Durante la inspección, las autoridades le encontraron en una maleta un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para la elaboración de tusi. También fueron incautadas una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, serían utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El capturado y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia.