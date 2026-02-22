En vivo
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Bogotá  / Capturaron en Tunjuelito a un hombre con arma, estupefacientes y cocina para procesar droga

Capturaron en Tunjuelito a un hombre con arma, estupefacientes y cocina para procesar droga

De acuerdo con las autoridades, el hombre registraba antecedentes judiciales por este mismo delito.

