Motociclista que evadió un retén atropelló a un menor en el barrio Mutis de Bucaramanga

El conductor intentó huir de un control policial, invadió un andén y arrolló al niño, que fue trasladado a un centro médico. La Policía lo dejó a disposición de la Fiscalía.

Capturan a joven de 22 años por arrollar a un menor evadiendo un retén.jpg
Imagen de la Policía. Capturan a joven de 22 años por arrollar a un menor evadiendo un retén
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

