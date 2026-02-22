En vivo
Con constructora falsa, familia estafó a 45 personas en Duitama: recogieron más de $1.500 millones

Con constructora falsa, familia estafó a 45 personas en Duitama: recogieron más de $1.500 millones

Con promesas de apartamentos y casas que nunca se construyeron, una pareja y su hijo montaron un falso negocio inmobiliario para estafar.

