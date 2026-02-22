Hombre fue baleado por agentes de seguridad de EE.UU.: entró en la casa de Trump con una escopeta

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 01H30 locales (06H30 GMT).

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

El sospechoso, un hombre de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado.

Los agentes confrontaron al hombre y dispararon. Ninguno resultó herido.

Publicidad

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato.

A principios de este mes, Ryan Routh, de 59 años, quien planeó asesinar al presidente en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones estadounidenses, fue condenado a cadena perpetua.

Su tentativa tuvo lugar dos meses después de otro intento de asesinato contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, uno de los cuales rozó la oreja derecha de Trump.

Publicidad

Ese ataque, en el que murió un asistente al mitin, marcó un punto de inflexión en el retorno de Trump al poder.

Crooks fue inmediatamente abatido a tiros por las fuerzas de seguridad y se desconoce el motivo de su acción.

Noticia en desarrollo...