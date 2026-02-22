En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre fue baleado por agentes de seguridad de EE.UU.: entró en la casa de Trump con una escopeta

Hombre fue baleado por agentes de seguridad de EE.UU.: entró en la casa de Trump con una escopeta

El sospechoso, un hombre de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad