Aunque Gobierno anticipó ola migratoria por captura de Maduro, fronteras reportan normalidad

Aunque el Gobierno Nacional esperaba una nueva ola migratoria y hasta evaluó un decreto de emergencia para la zona de frontera con Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, los comportamientos migratorios de los últimos días han reportado normalidad.

Migración Colombia informó que en los últimos 30 días, es decir, desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero, se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos del país, una cifra usual en la dinámica que se observó el año pasado. Entre el 1 y el 4 de este mes se registraron 6.117 entradas y 5.390 salidas, un comportamiento que también es acorde a las dinámicas normales de fin de año.

Migración venezolana Foto: AFP, referencia

“El reporte de Migración Colombia señala que el análisis comparativo de las entradas registradas en enero de 2026 frente al histórico de enero de 2025 evidencia una tendencia similar e incluso inferior en algunos momentos, y que el comportamiento de los flujos pendulares entre el 1 y el 4 de enero no muestra incrementos súbitos o anormales que indiquen cambios en el patrón habitual de la dinámica migratoria en la frontera colombo-venezolana”, se lee en el documento

Cabe mencionar que el gobierno nacional desplegó 30.000 uniformados en la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad y evitar que grupos al margen de la ley tomen el control de la región.