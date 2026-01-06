En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aunque Gobierno anticipó ola migratoria por captura de Maduro, fronteras reportan normalidad

Aunque Gobierno anticipó ola migratoria por captura de Maduro, fronteras reportan normalidad

Migración Colombia informó que en los últimos 30 días, es decir, desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero, se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad