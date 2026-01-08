En vivo
Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado considera "absolutamente temporal" el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

María Corina Machado considera "absolutamente temporal" el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

En ese sentido, Machado advirtió que este es un proceso "irreversible", que, a su juicio, tiene como objetivo "desmantelar una estructura represiva y criminal".

¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando Venezuela?
María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

