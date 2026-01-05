En vivo
Washington Post: Machado perdió el respaldo de Trump por aceptar el Nobel de Paz

Trump afirmó que "sería muy difícil" para Machado presidir ahora la nación suramericana al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

María Corina Machado y Donald Trump.
Foto: AFP y @MariaCorinaYA en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

