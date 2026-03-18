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Sin clases estudiantes de colegio en Rionegro, Santander, por inundación

Las vías que conducen de Bucaramanga a Rionegro y Barrancabermeja presentan problemas de movilidad por caída de árboles y rocas.

Inundación colegio Rionegro - Santander.jpg
Blu Radio. Inundación colegio de Rionegro, Santander //Foto: captura video Gestión del Riesgo
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 18 de mar, 2026

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