Sin clases estudiantes de colegio en Rionegro, Santander, por inundación

El fuerte aguacero que no ha cesado en Santander, desde la madrugada de este miércoles 18 de marzo, ha dejado graves afectaciones en el municipio de Rionegro, donde el colegio Fray Nepomuceno Ramos, sede principal, terminó completamente inundado.

La emergencia obligó a suspender las clases, mientras los estudiantes intentan retirar el agua acumulada en los salones utilizando escobas y recogedores, en un esfuerzo que resulta insuficiente ante la magnitud de la inundación.

En un video se observa la institución anegada, con aulas cubiertas de agua y la vía de acceso igualmente inundada, lo que dificulta el ingreso y salida del plantel.

#Atención Varias emergencias se presentan en Rionegro, Santander, por intensas lluvias. Suspenden clases en el colegio Fray Nepomuceno Ramos y bloqueada se encuentra la vía a Bucaramanga por caída de árboles y deslizamientos #MañanasBlu pic.twitter.com/cfGXnqG7wb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

En otro video se aprecia a un funcionario recorriendo el colegio mientras el patio permanece totalmente cubierto por el agua.



Rionegro es uno de los municipios más afectados por las lluvias, que también han generado el colapso del sistema de alcantarillado, caída de árboles y complicaciones en la movilidad, especialmente en la vía que comunica con Bucaramanga.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la persistencia de las lluvias en varias zonas del departamento. En el área metropolitana, las emergencias incluyen caída de árboles y rocas, especialmente en la vía hacia el aeropuerto y en el corredor que conecta a Girón con Floridablanca, lo que ha generado dificultades en la movilidad, en especial en el puente Antonia Santos en Girón donde varios vehículos quedaron atrapado en medio de la inundación de la vía.

#ReporteroBlu Intenso aguacero de más de cuatro horas provoca inundaciones en varios sectores de Bucaramanga, Lebrija y Girón. Ciudadanos reportan vehículos atrapados en medio del agua #MañanasBlu pic.twitter.com/pHIMAI5XNp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

A estas emergencias se suman afectaciones en Lebrija, donde la creciente de la quebrada Las Raíces provocó el taponamiento del sistema de aguas lluvias, generando inundaciones en barrios como María Paz y El Pesebre. Asimismo, la movilidad hacia Barrancabermeja presenta dificultades por las condiciones de las vías.

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“Es importante tener precauciones, especialmente las familias ribereñas que están cerca del río de Oro y Lebrija, y mantener comunicación con las entidades operativas y de socorro”, señaló Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.