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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A finales de abril estaría tapado el hueco que hay en la avenida El Poblado en Medellín

A finales de abril estaría tapado el hueco que hay en la avenida El Poblado en Medellín

La socavación se presentó por la creciente de la quebrada La Presidenta debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad el pasado 17 de marzo.

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