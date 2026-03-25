A finales de abril estaría tapado el hueco que hay en la avenida El Poblado en Medellín

Si no llueve, al rededor de 30 días tomaría la reparación del gigantesco hueco que se generó en la avenida El Poblado en Medellín, por la creciente de la quebrada La Presidenta a causa del fuerte aguacero de la semana pasada.

Luego de las fuertes lluvias que se registraron en Medellín el pasado 17 de marzo, especialmente en el sector de El Poblado, que provocó una gran socavación en inmediaciones del hotel Dann Carlton, la Alcaldía de Medellín entregó una posible fecha para la reparación.

Se estima que después de los estudios realizados al terreno y a la estructura física que sostiene la quebrada La Presidenta, las obras de reparación tomen alrededor de una mes, es decir para la última semana del mes de abril se habilitaría este corredor vial.

“En este momento estamos acondicionando el acceso a la parte baja de la quebrada para poder después, con la máquina, levantar estos elementos prefabricados que acaban de llegar e irlos instalando en el sitio, y ya después vaciar una losa superior. Esto lo que nos permite es ganar tiempo y que una vez estén instalados estos elementos, si la quebrada crece, no vamos a tener afectaciones”, indicó el secretario de infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina.



Desde esta dependencia también aseguran que hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad durante esta temporada de lluvias, un factor que impacta directamente en el desarrollo de las obras de reparación para poder recuperar la vía en el tiempo estimado.

De igual forma se está trabajando de manera articulada con otras secretarías como la de medio ambiente para identificar más puntos críticos de la ciudad para que sean intervenidos cuanto antes y así evitar que se presenten más situaciones como esta que se vivió en la quebrada la Presidenta.