Reabren calzada norte-sur de la avenida El Poblado: sigue cierre en sentido contrario por socavación

Con el paso de las horas poco a poco llegan algunas soluciones a las dificultades de movilidad en el sur de Medellín generadas por una socavación en la calzada sur-norte de la Avenida El Poblado.

En las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez indicó que tras la verificación de las condiciones del terreno por parte de entidades de gestión del riesgo e infraestructura se ordenó la apertura de la vía en el carril contrario, en sentido norte-sur, hacia el municipio de Envigado.

“La vía en sentido sur-norte se mantiene cerrada en ese tramo mientras hacemos las obras de reparación”, destacó el mandatario sobre la emergencia ocasionada por cuenta de las fuertes lluvias en la tarde del martes 17 de marzo.

Mientras avanzan los trabajos, los más afectados han sido trabajadores y residentes de esta zona de la ciudad que han manifestado dificultades para acceder especialmente a cualquier servicio de transporte.



"No hay taxistas, no hay circulación de carros . Entonces la situación está como difícil. La 10 está congestionadísima. La vía a Las Vegas está cerrada. No hay por dónde movilizarse. Todo lo que es cuestiones desde la vía El Poblado, Las Vegas, la calle 10 está supremamente muy, muy congestionada. No hay por dónde andar", manfiestó uno de los transeuntes del sector.

Hasta el momento no se conoce cuánto tiempo pueden tardar las obras en el punto de la socavación, sin embargo, se espera que pueda ser lo más pronto posible dada la importancia de este corredor para la movilidad entre el sur y el norte de la ciudad de Medellín.