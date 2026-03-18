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Reabren calzada norte-sur de la avenida El Poblado: sigue cierre en sentido contrario por socavación

Tras verificación de la zona, autoridades descartaron riesgos para la transitabilidad en el sentido habilitado. En el punto de la emergencia continúan las obras.

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