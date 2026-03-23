En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán
FEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “No es cualquier daño”: enorme hueco en El Poblado cumplirá una semana sin saberse fecha de apertura

“No es cualquier daño”: enorme hueco en El Poblado cumplirá una semana sin saberse fecha de apertura

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que avanzan las obras desde el primer día. La situación afecta la movilidad de miles de personas que pasan por la Avenida El Poblado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad