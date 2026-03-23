“No es cualquier daño”: enorme hueco en El Poblado cumplirá una semana sin saberse fecha de apertura

Luego de seis días de que un enorme hueco apareciera producto de las fuertes lluvias en la Avenida El Poblado, las autoridades en Medellín avanzan en las intervenciones para tratar de habilitar lo más rápido posible el paso vehicular por uno de los corredores viales más usados en el día a día por los paisas.

Lo que se ha podido saber hasta este momento es que el estudio y los diseños han avanzado de manera satisfactoria y que se espera que pronto inicien las obras para poder tapar el gigantesco socavón que tiene en jaque a cientos de personas que deben gastarse hasta 30 minutos más en traslados a hogares o lugares de trabajo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó qué se está haciendo en este punto de la ciudad en donde las labores podrían tardar un par de días más debido a la magnitud del hueco que tiene hasta 12 metros de profundidad según han señalado las autoridades encargadas de las obras.

"Este es un daño de gran magnitud, no es un daño cualquiera. ¿Por qué? Porque empezamos a remover de una vez el material que quedaba suelto, se trabajó de una vez con EPM frente al tema de las tuberías que también se habían dañado y ya viene la solución estructural para poder construir lo que se llama la cobertura o el box culvert porque la quebrada pasa por debajo", indicó.



Por ahora hay que mencionar que el paso vehicular está habilitado en la calzada Norte - Sur de la Avenida El Poblado y que, de momento, se estima que la puesta en funcionamiento del sector afectado pueda tardar algunos días como han reconocido las autoridades de Medellín que esperan que las lluvias permitan adelantar las obras durante este puente festivo que no hay tanta congestión.

Por último, destacar que la Alcaldía de Medellín explicó que producto de la afectación se tomó la decisión de intervenir otros puntos críticos de la quebrada La Presidenta, labores que se adelantarán una vez se restablezca por completo el tránsito de vehículos en la Avenida El Poblado.