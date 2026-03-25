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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Agentes de movilidad en Medellín protestaron por falta de personal y cambios de turno

Agentes de movilidad en Medellín protestaron por falta de personal y cambios de turno

Por cerca de 15 minutos en la tarde de este 25 de marzo bloquearon el paso en la autopista Norte a la altura de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad.

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