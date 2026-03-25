Agentes de movilidad en Medellín protestaron por falta de personal y cambios de turno

Un video que circula a través de las redes sociales, y que de a poco va tomando fuerza, llama la atención de los internautas. Se trata de una manifestación pacífica de un importante número de agentes de tránsito al interior de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Promotores de manifestaciones al interior de la entidad han expresado su inconformidad por asuntos como los cambios de turno de trabajo, reclaman por llevar dos años sin dotación y falta de personal para cubrir las necesidades de la operación.

La situación incluso ya generó vías de hecho como el cierre por cerca de 15 minutos de la calzada sur-norte de la autopista Norte por parte de los manifestantes a la altura de la Secretaría de Movilidad del Distrito.

Desde Blu Radio contactamos a la dependencia para conocer su postura ante esta situación, pero indicaron que en las próximas horas entregarán un comunicado oficial sobre la situación.