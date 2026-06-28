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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Detectan más de 40 construcciones irregulares en zonas prohibidas del centroriente de Medellín

Detectan más de 40 construcciones irregulares en zonas prohibidas del centroriente de Medellín

En el área intervenida por las autoridades se tiene planeada la ejecución de la Circunvalar Oriental.

Construcciones sancionadas en Medellín.jpg
Construcciones sancionadas en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

Luego de realizar las inspecciones correspondientes por los expertos urbanistas, la Alcaldía de Medellín identificó 41 construcciones que se levantan presuntamente de manera irregular en el sector Altos de Cataluña.

Según informó la Administración Distrital, las edificaciones se encuentran en un área con restricciones para el desarrollo urbanístico, debido a que parte de los terrenos están destinados a la futura construcción de la Circunvalar Oriental.

Tras la visita técnica, los funcionarios elaboraron 41 informes por posibles infracciones relacionadas con la parcelación de predios y la ejecución de obras sin las licencias exigidas por la normatividad.

El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez, explicó que estas áreas fueron definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de proyectos estratégicos que buscan mejorar la movilidad.

"Respetar estas disposiciones permite garantizar un crecimiento equilibrado, proteger el interés colectivo y asegurar la disponibilidad de espacios para obras que mejoren la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades en la Comuna 9", dijo el funcionario.

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Además de las restricciones urbanísticas, el Distrito advirtió que el sector presenta condiciones de amenaza por movimientos en masa, ocasionadas por factores como las lluvias, las características geológicas del terreno y las intervenciones humanas, lo que hace inviable la construcción de viviendas o edificaciones.

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