Tras ingresar a Venezuela, rescatistas de Medellín ya cumplen labores de búsqueda en La Guaira

Luego de varias horas de espera en el Aeropuerto Internacional de Barcelona en el estado Anzoátegui, el grupo de 22 rescatistas enviados por parte de autoridades de gestión del riesgo en Medellín logró ingresar a Venezuela para sumarse a las labores mundiales de búsqueda de desaparecidos, especialmente en el norte del vecino país tras los fuertes sismos del pasado miércoles.

El campamento de estos especialistas en atención de emergencias complejas fue instalado en inmediaciones del Estadio Universitario de Caracas y desde allí en las últimas horas se coordinó su desplazamiento hacia La Guaira, el territorio más afectado por los movimientos telúricos.

Así lo indicó, Carlyana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, quien agradeció el gesto solidario del alcalde Federico Gutiérrez en medio de los difíciles momentos que atraviesan los venezolanos.

"Ya están apoyando, ya están aquí en Caracas. Han pasado, pues, largas horas de carretera, largas horas de camino, pero aquí están. Ya el personal calificado y adecuado se va trasladar hacia La Guaira", sostuvó la dirigente política.



Entre las capacidades de la misión medellinense se encuentran la localización electrónica de víctimas, rescate en espacios confinados y en alturas, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos, estabilización de estructuras u operación de drones.

Los rescatistas, que viajaron con cuatro toneladas de equipos especializados, cuentan con autonomía logística para operar durante siete días sin generar cargas adicionales al país receptor, al disponer de alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía y sistemas de potabilización de agua.