Defensoría rechaza señalamientos del Clan del Golfo contra periodista de Medellín y pide medidas

La Defensoría del Pueblo rechazó los señalamientos públicos realizados por el Clan del Golfo contra el periodista antioqueño Norbey Valle David y pidió a las autoridades adoptar de manera inmediata medidas de protección para garantizar su seguridad y el libre ejercicio del periodismo.

En un comunicado, la entidad calificó como inadmisibles las afirmaciones hechas por ese grupo armado ilegal contra el comunicador por el desarrollo de su labor informativa en Antioquia. Según la Defensoría, ninguna organización armada tiene legitimidad para pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar el ejercicio periodístico o pretender fijar límites a la labor de los medios de comunicación.

Además, advirtió que, aunque el comunicado del Clan del Golfo afirme que no constituye una amenaza, sus señalamientos tienen un efecto intimidatorio que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista, al tiempo que envían un mensaje de presión a los medios de comunicación.

Por ello, la Defensoría instó a las autoridades competentes a evaluar de manera urgente el nivel de riesgo de Norbey Valle David, implementar las medidas de prevención y protección necesarias y garantizar condiciones seguras para el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región. También exigió que los grupos armados ilegales se abstengan de cualquier forma de intimidación o interferencia contra periodistas y medios de comunicación.



A través de un comunicado público, el Clan del Golfo -autodenominado EGC- realizó señalamientos directos contra el periodista Norbey Valle David por el ejercicio de su labor informativa.



No le corresponde al Clan del Golfo, ni a ningún grupo armado ilegal, pronunciarse sobre el… pic.twitter.com/cBcpc4WgqS — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 27, 2026

Al rechazo se sumó la Procuraduría General de la Nación, que condenó las amenazas contra el periodista y reiteró que la libertad de prensa, de expresión y de culto son pilares fundamentales de una democracia.

Desde la @PGN_COL rechazamos las amenazas contra el periodista Norbey Valle David por parte de grupos armados ilegales.

Defendemos la libertad de culto, de prensa y de expresión como fundamentos de una democracia verdadera. pic.twitter.com/uR8PSlFhFU — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 27, 2026

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también rechazó el comunicado del Frente Edwin Román Velásquez Valle, estructura del Clan del Golfo, al considerar que los señalamientos públicos de organizaciones armadas constituyen actos de intimidación que elevan el riesgo para quienes cubren el conflicto armado.

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La FLIP explicó que el grupo ilegal cuestionó una publicación de Valle David relacionada con la muerte de un integrante del Ejército Nacional, información que, según recordó la organización, fue confirmada por la propia institución militar a través de sus canales oficiales. Además, el panfleto invitó a otros medios y a la ciudadanía a desconfiar del trabajo del periodista, una acción que, según la Fundación, busca deslegitimar su labor y favorecer escenarios de censura.

La organización insistió en que, cuando actores armados con capacidad de ejercer violencia desacreditan públicamente a un periodista, aumentan significativamente las posibilidades de represalias y generan un ambiente propicio para la autocensura.

La FLIP alertó además sobre el contexto que enfrenta la prensa en el país. Entre 2022 y mayo de 2026 documentó 387 agresiones contra periodistas atribuidas a grupos armados. Solo en Antioquia, durante este año, ha registrado 36 ataques contra la libertad de prensa, cifra que incluye el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente de Yarumal.

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La Flip también hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia para revisar de forma urgente la situación de seguridad del periodista, solicitó a la Unidad Nacional de Protección activar un trámite de emergencia y pidió a la Policía y al Ejército coordinar medidas preventivas mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, asociaciones como Asomedios y el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia (CIPA) expresaron su solidaridad con Norbey Valle David y rechazaron cualquier intento de intimidación contra quienes ejercen el periodismo.