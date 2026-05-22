Construirán 240 viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá: obras comenzarán este año

Las viviendas de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP) suelen ser más económicas que otros tipos de vivienda debido a que están diseñadas con el apoyo de políticas públicas que buscan facilitar el acceso a un hogar propio para familias de ingresos medios y bajos.

Esto implica subsidios estatales, costos controlados en diseño y construcción, así como condiciones especiales de financiación. Gracias a estos factores, las VIS son una alternativa para reducir el déficit habitacional y promover el desarrollo social en distintas regiones del país.

Construirán 240 viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá

Bajo este contexto, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, se adelanta una nueva iniciativa que busca ampliar la oferta de vivienda accesible. Se trata del proyecto Torres del Campo, impulsado por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía local, el cual ya cuenta con licencia de urbanismo y proyecta iniciar su primera etapa a finales de 2026.



El proyecto Torres del Campo contempla la construcción de 240 apartamentos VIS, los cuales se desarrollarán en dos fases de 120 unidades cada una. Estas viviendas estarán distribuidas en 12 torres de cinco pisos, sobre un terreno de 17.145 metros cuadrados que fue donado por la Gobernación.

Cada apartamento tendrá un área de 48,18 m² y el conjunto contará con diversas zonas comunes y facilidades para sus habitantes, entre ellas cerramiento perimetral, parqueaderos, zonas verdes, áreas recreativas, salón comunal y portería.

De acuerdo con la Gobernación, a comienzos de este mes se llevó a cabo una jornada de socialización dirigida a posibles beneficiarios, lo que fue el inicio de la fase de vinculación ciudadana.

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Este paso es clave para que la comunidad se informe sobre las condiciones de acceso y características del proyecto.

¿Qué viene para el proyecto?

Con la licencia de urbanismo ya aprobada, el siguiente paso será abrir la licitación pública para seleccionar la firma constructora. Posteriormente, se dará apertura a la sala de ventas y se iniciará la construcción de la primera etapa, prevista para finales de 2026.

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Según Fabio Ramírez Rodríguez, director de Hábitat y Titulación Predial de la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca, “esta iniciativa busca llevar bienestar y nuevas oportunidades a las familias del municipio, facilitando el acceso a una vivienda digna y mejorando su calidad de vida”.

Además, se adelantarán estrategias de articulación con cajas de compensación familiar, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y entidades de crédito, con el objetivo de facilitar el cierre financiero de las personas interesadas.

Más allá del acceso a vivienda, el proyecto también tendrá un impacto positivo en la economía local, ya que “durante sus etapas de construcción y desarrollo se espera la generación de empleo y la dinamización de diferentes sectores productivos en Villapinzón”.