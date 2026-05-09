Expertos recomiendan revisar la capacidad financiera antes de comprar vivienda

Tomar la decisión de comprar vivienda por emoción y sin revisar la capacidad financiera es uno de los errores más frecuentes entre los jóvenes que buscan adquirir su primer inmueble, según explicó Carolina Martínez, asesora financiera especializada en vivienda.

Durante una entrevista en Casa Blu de Blu Radio, la experta señaló que muchas personas separan apartamentos o casas sin conocer si realmente son viables para acceder a un crédito hipotecario o si las condiciones ofrecidas por los bancos se ajustan a sus ingresos.

“Ese es el principal error que muchas personas van a buscar ese inmueble primero antes, sin revisar cuál es su capacidad, cuál es su perfil financiero", aseguró Martínez.

La especialista indicó que antes de iniciar cualquier proceso de compra es fundamental conocer la capacidad de endeudamiento, el historial crediticio y las posibilidades de acceder a subsidios de vivienda.



Según explicó, en ciudades como Bogotá existen programas que permiten complementar la cuota inicial con ayudas de cajas de compensación y subsidios distritales, especialmente para personas que ganan menos de dos salarios mínimos.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

Martínez aseguró que algunos jóvenes pueden acceder a subsidios que superan los 60 millones de pesos entre diferentes programas estatales y de cajas de compensación.

Además, recomendó que quienes aún viven con sus padres aprovechen esa etapa para iniciar la construcción de patrimonio, evitando gastos de arriendo mientras pagan las cuotas iniciales de una vivienda.

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La asesora financiera también resaltó la importancia de construir un buen historial crediticio desde temprana edad, utilizando productos financieros de manera responsable y manteniendo pagos puntuales.

“Hay que tener historial crediticio porque las centrales de riesgo son tu carta de presentación ante el banco y así es como el banco te conoce”, explicó.

Entre las recomendaciones entregadas se encuentran evitar el sobre endeudamiento, mantener estabilidad laboral y ahorrar parte de los ingresos para completar el cierre financiero del inmueble. Finalmente, Martínez indicó que una correcta planeación puede permitir que los jóvenes accedan a vivienda propia a temprana edad y construyan patrimonio de largo plazo.

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Escuche la entrevista completa aquí: