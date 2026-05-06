Capturan en Bucaramanga a hombre con orden judicial y frustran posibles robos a viviendas

En medio de operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue capturado un hombre de 33 años que era requerido por la justicia por el delito de hurto calificado y agravado. La acción permitió además prevenir posibles robos a residencias en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Ricaurte, específicamente en la calle 56 con transversal 15, donde uniformados de las Zonas de Atención Policial (ZAP) interceptaron un vehículo en el que se movilizaban cuatro hombres. La operación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, el uso de herramientas tecnológicas y el monitoreo a través de cámaras de videovigilancia.

Según el reporte oficial, las autoridades activaron un “plan candado” que permitió ubicar el automotor en el sector comercial conocido como “La Isla”. Al verificar los antecedentes de los ocupantes, se evidenció que uno de ellos tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Bogotá desde 2018, para cumplir condena por hurto calificado y agravado.

Durante el operativo también fueron incautados varios elementos como pulidoras, una escalera retráctil, cuerdas, cintas y pintura, que, de acuerdo con las investigaciones, serían utilizados para cometer hurtos a viviendas bajo diferentes modalidades.



El coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que este resultado se logró gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permitió anticiparse a la comisión de delitos.

Las investigaciones señalan que los hombres interceptados tendrían antecedentes por hurto, especialmente en residencias, y al parecer planeaban delinquir en sectores como Real de Minas, Conucos, Cacique, Lagos del Cacique, La Floresta, Pan de Azúcar, El Tejar y Terrazas, para luego huir hacia Bogotá.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial.