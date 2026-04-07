Trabajadores con caja de compensación recibirán bono de más de $800.000: esto necesita para aplicar

La economía en Colombia, aunque con aumento del salario mínimo, sigue siendo difícil para el bolsillo de miles de trabajadores, debido a ello los subsidios que entregan las cajas de compensación siguen siendo un alivio para los colombianos.

De esa manera los afiliados a Compensar, tendrán un respiro importante, pues este beneficio supera en 2026 los $800.000 al año y esta dirigido a hogares que cumplan ciertas condiciones especificicas. Se trata de un incentivo económico que busca aliviar las cargas familiares y fortalecer el bienestar de los mismos.



Subsidio de más de $800.000 para trabajadores

Si bien, este no es un beneficio nuevo, mucho empleados no saben como recibirlo de manera continua, por ello, para este 2026, Compensar definio que el subsidio anual para trabajadores será de $877.200, entregado en pagos mes a mes de $73.000. Con este dinero los hogares podrán cumplir con necesidades básicas o simplemente ajustar el presupuesto.

Eso sí, tenga en cuenta que el beneficio solamente aplica a los colombianos que perciban hasta cuatro salario mínimos y que tengan responsabilidades familiares, con esto se busca que el auxilio llegue a quienes lo necesitan realmente.

Entre las personas que pueden ser incluidas como beneficiarias están:



Hijos menores de 18 años

Padres mayores de 60 años sin pensión

Hermanos huérfanos

Personas en condición de discapacidad

Este subsidio no solo representa un ingreso adicional, sino también una herramienta para mejorar la calidad de vida de los afiliados.



Subsidio en Colombia. Foto: Archivo Blu Radio, Colsubsidio.

Requisitos para acceder al bono de la Caja de Compensación

De hecho, uno de los puntos clave para acceer al beneficio es contar con la documentación exigida. Por ejemplo, que los hijos no superen los 12 años, y es que, anualmente se debe exigir el certificado de escolaridad. Sin este, el subsidio se suspenderá.

Adicionalmente, el trabajadores debe formalizar correctamente la aficiliación de los beneficiarios. En casos de matrimonio o unión libre, también se debe incluir al cónyuge o compañero permanente dentro del sistema.



Cómo acceder al bono de $877.200 de Compensar paso a paso

Para recibir este beneficio, los trabajadores deben completar un proceso sencillo, pero clave para evitar retrasos:



Realizar la afiliación de beneficiarios en línea

Verificar que cumplen con los requisitos establecidos

Reunir y cargar la documentación necesaria

Gestionar la solicitud en la plataforma digital

Activar la tarjeta Compensar para recibir los pagos

Una vez aprobado, el dinero se entrega de manera mensual, lo que permite a los hogares contar con un ingreso constante durante todo el año.