Municipio de Cundinamarca tendrá nuevo estadio: beneficiará a niños y jóvenes de la región

Los estadios no solo son escenarios donde se juega uno de los deportes más vistos del mundo como lo es el fútbol; también pueden albergar otros deportes como patinaje, futbol americano, beisbol, atletismo, entre otros. No obstante, desde la Gobernación de Cundinamarca están incentivando el deporte por medio de la construcción de un nuevo estadio.

Cundinamarca cuenta con varios estadios municipales específicamente para el fútbol profesional y aficionado; entre ellos están:

Estadio Municipal de Mosquera (inaugurado en 2024 para el Real Cundinamarca).

Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento de Soacha.

Estadio Héctor "ElZipa" González en Zipaquirá.

Estadio Villa Olímpica de Chía.

Municipio de Cundinamarca tendrá nuevo estadio

Ahora, a estos se les sumará otro escenario en el municipio de Tausa, según anunció el gobernador Jorge Emilio Rey por medio de su cuenta de X.

Este lugar cuenta con una gran tradición futbolística y, según el gobierno local, el deporte mueve la economía en el municipio; “cada campeonato atrae visitantes, dinamiza el comercio y beneficia a tiendas, restaurantes y al transporte, consolidando al municipio como un punto de encuentro regional alrededor del fútbol”, indicó Rey.



Así avanza el nuevo estadio de Tausa. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

El nuevo estadio municipal tendrá el nombre de Rodolfo Ortiz, y su construcción fue posible gracias a un convenio interadministrativo con el municipio. Para su ejecución se invirtieron más de $2.800 millones con el fin de intervenir 7.600 m².



¿Qué tendrá el nuevo estadio de Tausa?

Como consecuencia, el recinto contará con graderías para 460 espectadores, camerinos, baterías sanitarias, cerramientos, obras exteriores y la adecuación del campo con grama natural y drenajes.

Actualmente, el escenario ya alcanza un 56 % de ejecución y, al finalizar, beneficiará a cerca de 400 niños y jóvenes de las escuelas de formación de la provincia de Ubaté.

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Por su parte, el alcalde David Ortiz se comprometió a entregar esta obra en el segundo semestre de este año, lo que permitirá contar con un espacio digno para los deportistas cundinamarqueses.