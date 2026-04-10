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Municipio de Cundinamarca tendrá nuevo estadio: beneficiará a niños y jóvenes de la región

La ejecución del nuevo escenario deportivo ya alcanza un 56 % y pretende ser entregado el segundo semestre de este año.

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