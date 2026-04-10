CAR Cundinamarca pide la protección de la cuenca del río Bogotá ante la llegada del Niño

Está previsto que para el mes de junio de este 2026, y por 6 meses, llegue el fenómeno de El Niño a Colombia, por lo que se puede volver a ver en Bogotá algunos escenarios de desabastecimientos hídricos.

Es por esto que la CAR Cundinamarca le pidió a las autoridades del distrito poner especial atención a la cuenca del río Bogotá. Así mismo, el llamado que hace la corporación también es para las empresas de servicios públicos, industrias, sectores productivos anticiparse ante la situación y hacer uso responsable del agua.

Entre tanto, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, por medio de su cuenta en X, anunció un abastecimiento alterno para el agua ante la posible sequía que se pueda presentar en la capital y en los municipios vecinos de Cundinamarca que dependen de los puntos de abastecimiento de agua. Así mismo, según el director de la CAR, por ahora, los embalses están en condiciones normales, pero envía un mensaje de prevención y preparación.

“Hoy sería irresponsable decir que estamos ante un inminente racionamiento, pues cada vez es más difícil que las autoridades climáticas puedan predecir con exactitud el comportamiento del clima por su variabilidad, pero también sería irresponsable ignorar lo que se viene”, dijo el director de la CAR.



Entre tanto, desde el Acueducto de Bogotá, aseguraron que, tras un año del racionamiento que hubo en la capital de la República, “la ciudad está mejor blindada ante una amenaza climática”, según lo confirmó la gerente Natasha Avendaño. Según la empresa, una vez superada la crisis de agua en la ciudad, se fortalecieron las condiciones de almacenamiento en los embalses, en infraestructura y acciones técnicas y preventivas ante la llegada del fenómeno de El Niño.

“El nivel de consumo de agua en la ciudad ha estado controlado y no se disparó después de que se levantó el racionamiento. Incluso con 120 mil usuarios más, el consumo es similar al del año 2023, con 17,3 metros cúbicos por segundo aproximadamente", concluyó el Acueducto.