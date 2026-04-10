En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inflación
Fiesta cárcel Itagüí
Copa Libertadores

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / CAR Cundinamarca pide la protección de la cuenca del río Bogotá ante la llegada del Niño

CAR Cundinamarca pide la protección de la cuenca del río Bogotá ante la llegada del Niño

Segun la Corporación Autónoma Regional, la cuenca del Rio Bogotá sería la mas vulnerable y sería escenario de abastecimiento. Por lo cual el director de la entidad pidió un plan de contingencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad