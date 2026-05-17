Encuentran objetos de valor histórico en obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá no solo han transformado la movilidad de la ciudad, sino que también han permitido que salgan a la luz piezas de gran valor histórico y arqueológico en el territorio capitalino.

Mientras avanza la construcción de la obra más importante del país, arqueólogos y expertos trabajan en el rescate de objetos encontrados durante las excavaciones realizadas en diferentes frentes de obra.

De momento, la Línea 1 del metro ya suma un avance superior al 77 % y ya comenzaron varias pruebas con los primeros trenes que arribaron a Bogotá.



Encuentran objetos con valor histórico en Bogotá

Según confirmó María Alejandra Buitrago, durante las labores de excavación han aparecido varios elementos considerados patrimonio arqueológico.

Entre los objetos recuperados se encuentran fragmentos de cerámica y sedimentos con semillas que ahora son sometidos a procesos especializados de restauración y conservación.



La labor de los arqueólogos consiste en monitorear permanentemente las excavaciones para proteger cualquier pieza histórica que pueda encontrarse bajo tierra. Posteriormente, los materiales son trasladados a laboratorios donde se adelantan trabajos de limpieza, clasificación y reconstrucción.

De acuerdo con lo explicado por la especialista, estos fragmentos son unidos mediante resinas acrílicas con la intención de recuperar parcialmente las piezas originales y preservar su valor histórico.

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Metro de Bogotá avanza mientras recuperan patrimonio histórico

El hallazgo de estos objetos ocurre en medio del acelerado avance de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá, proyecto que ya supera los 13 kilómetros de viaducto construido.

La megaobra conectará el sur y el norte de Bogotá en aproximadamente 27 minutos y contará con 16 estaciones distribuidas a lo largo de 23,9 kilómetros.

Además, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que el patio taller tendrá capacidad para albergar hasta 60 trenes de seis vagones, cada uno con espacio para movilizar cerca de 1.800 pasajeros.

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La velocidad promedio del sistema será de 43 kilómetros por hora y se espera que entre en operación en 2028.



Pruebas del metro de Bogotá ya están en marcha

El proyecto también inició la etapa de pruebas con la llegada progresiva de los primeros vagones a la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, actualmente se encuentran en Bogotá varios trenes que harán parte de la primera línea y ya avanzan las pruebas técnicas en el patio taller de Bosa.

Mientras las estructuras elevadas avanzan sobre corredores como la avenida Caracas, la avenida Primero de Mayo y la avenida Villavicencio, los hallazgos arqueológicos recuerdan que debajo de la ciudad también permanece parte de la historia de Bogotá.