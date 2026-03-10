En tres años, UBPD recuperó 718 cuerpos de víctimas del conflicto en el oriente del país

Las labores forenses que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en cementerios del nororiente colombiano han conllevado a la recuperación de 718 cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado, en intervenciones realizadas desde agosto de 2022 en Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta.

Los restos recuperados han sido trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para avanzar en los procesos de identificación y posterior entrega digna a sus familiares, en medio de una de las tareas humanitarias más complejas que se adelantan en la región.

En Santander, una de las intervenciones más recientes se desarrolla en el cementerio municipal de Bucaramanga, considerado por los investigadores como un sitio clave para esclarecer casos de desaparición forzada ocurridos en varias zonas del nororiente del país.

Manuel Criales, coordinador del equipo territorial Santander de la UBPD, explicó que actualmente se avanza en la cuarta fase de intervención en este camposanto, donde ya se han logrado importantes hallazgos.



“Nos encontramos nuevamente en el cementerio municipal de Bucaramanga finalizando la cuarta fase de intervención. Ya son 70 cuerpos recuperados en este lugar en el avance de la investigación humanitaria y extrajudicial, y además hemos comenzado a avanzar en otras líneas de investigación relacionadas con este sitio”, señaló.

El funcionario indicó que este cementerio continúa siendo un punto de interés forense, debido a que se ha logrado rastrear el ingreso de cuerpos provenientes de distintas zonas afectadas por el conflicto armado.

“Para la Unidad de Búsqueda este cementerio sigue siendo un sitio de interés forense, ya que hemos podido rastrear que hasta aquí han llegado cuerpos de personas que fallecieron en el marco del conflicto en zonas como el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y la frontera entre Santander y Norte de Santander”, explicó Criales.

Las labores cuentan con el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga y hacen parte de un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que busca dar respuestas a cientos de familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

El trabajo de la UBPD en cementerios del nororiente inició en agosto de 2022 con la intervención del cementerio de Campo Hermoso, en Bucaramanga, en el marco de investigaciones relacionadas con la columna móvil Arturo Ruiz de las extintas Farc.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año comenzaron las labores en el cementerio Central de Cúcuta, mientras que en 2023 se inició la caracterización del cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, donde las primeras intervenciones forenses comenzaron en 2024.

En este último lugar, considerado uno de los sitios más complejos para la búsqueda, se han recuperado 55 cuerpos durante nueve intervenciones realizadas hasta ahora.

En Cúcuta, por su parte, las investigaciones han permitido recuperar 592 cuerpos asociados al conflicto armado, tras más de veinte intervenciones y el análisis de miles de estructuras óseas.

Estas acciones forman parte del esfuerzo por esclarecer el paradero de más de 14.700 personas dadas por desaparecidas en el nororiente colombiano.

Solo en Santander se busca a 3.575 personas, mientras que en Barrancabermeja el registro asciende a 1.193 desaparecidos y en todo el Magdalena Medio supera las 5.600 personas.

La UBPD reiteró el llamado a las familias que tengan información sobre posibles casos de desaparición a acercarse a la entidad y aportar datos que permitan orientar las búsquedas y facilitar los procesos de identificación de los cuerpos recuperados.