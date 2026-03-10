En vivo
Santanderes  / En tres años, UBPD recuperó 718 cuerpos de víctimas del conflicto en el oriente del país

En tres años, UBPD recuperó 718 cuerpos de víctimas del conflicto en el oriente del país

En Santander se busca a 3.575 personas reportadas como desaparecidas en el conflicto armado.

Cementerio de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Intervención de la UBPD en el cementerio de Bucaramanga //Foto: Comunicaciones UBPD
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

