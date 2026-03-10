Paloma Valencia dice que tiene cinco candidatos para su fórmula a la Vicepresidencia

Luego de convertirse en la candidata más votada de la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia confirmó que actualmente analiza cinco posibles nombres para su fórmula vicepresidencial, entre los que se encuentran figuras que participaron en la misma consulta del pasado domingo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la dirigente del Centro Democrático aseguró que la decisión aún no está tomada y que el objetivo es escoger un perfil que complemente su proyecto político y represente sectores distintos del país.

“Tenemos unos cinco nombres de personas muy distintas a mí que representen segmentos diferentes, porque queremos honrar esa visión de la Gran Consulta por Colombia: aprender a caminar juntos y convocar a los colombianos a soluciones concretas”, afirmó Valencia.

La candidata presidencial explicó que su equipo se encuentra escuchando a distintos sectores políticos y sociales antes de tomar una determinación definitiva, un proceso que considera clave para fortalecer la coalición.

Juan Daniel Oviedo, una de las opciones naturales

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en el escenario político es el de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y uno de los candidatos que obtuvo una destacada votación en la consulta.



Valencia confirmó que Oviedo está dentro de los perfiles evaluados y resaltó su trayectoria y cualidades personales. “En Juan Daniel encuentro un hombre súper capaz, inteligente, carismático, un gran profesional y un gran ser humano. Es mi amigo y hemos compartido esta campaña desde el inicio. Claro que es una excelente opción para la vicepresidencia”, señaló.

Según explicó la aspirante presidencial, la decisión final dependerá también de las expectativas y del interés del propio Oviedo en asumir ese rol dentro del proyecto político.

“Más que ir a ofrecer o no ofrecer, vamos a tener una conversación sincera sobre qué quiere él y cómo ve este proceso. Las decisiones tienen que ser cooperativas, donde a todos les vaya bien”, indicó.

"Soy uribista y moriré uribista"

Valencia insistió en que su campaña busca construir una alianza amplia, en la que convivan posturas políticas diferentes. Para la candidata, la fórmula vicepresidencial debe reflejar precisamente esa diversidad.

Yo quiero un vicepresidente que no sea como yo, alguien que sume, que sea diferente y que quiera este proyecto político explicó.

La dirigente argumentó que el país necesita superar la polarización política y avanzar hacia acuerdos que permitan enfrentar problemas urgentes como la seguridad, la crisis del sistema de salud y la situación económica.

Durante la entrevista, la senadora también defendió la idea de trabajar con sectores que no necesariamente comparten su ideología. “Yo soy uribista y me voy a morir uribista, pero eso no significa que no pueda construir y caminar con gente que piensa distinto”, expresó.

Posturas frente a la JEP y el acuerdo de paz

Uno de los puntos que podría generar diferencias con algunos posibles aliados políticos es la postura crítica de Valencia frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo firmado con las FARC en 2016.

La candidata reiteró que su posición sobre estos temas no cambiará, pues ha sido una causa política que ha defendido durante años. “He sido crítica de la JEP desde su creación. Incluso recogí firmas en su momento. No voy a cambiar esas posturas, como tampoco espero que otros cambien las suyas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que su intención no es eliminar el sistema de justicia transicional, sino discutir posibles ajustes que respondan a preocupaciones de algunos sectores.

No estoy buscando destruir la JEP. Lo que propongo es sentarnos a evaluar qué está funcionando bien y qué no explicó.

El desafío de atraer votos de centro

Uno de los principales retos de la campaña de Valencia será atraer votantes independientes o de centro político, un segmento clave en las elecciones presidenciales. Para la aspirante, la estrategia no pasa por cambiar su identidad política, sino por ampliar el diálogo con sectores diversos.

“Los políticos no deben mutar sus principios. Lo que deben hacer es ampliar su espectro de trabajo y unir personas distintas en un proyecto político”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que aspira a liderar un gobierno incluyente que represente a todos los colombianos.“Quiero que incluso quienes votaron por Petro puedan mirar mi proyecto y decir: ‘yo quiero votar por Paloma’. Yo no quiero ser presidenta de un partido, quiero ser presidenta de todos los colombianos”, concluyó.

La decisión sobre la fórmula vicepresidencial deberá tomarse en los próximos días, pues los plazos electorales obligan a definir el equipo que acompañará a Valencia en la carrera hacia la Casa de Nariño. Entretanto, el nombre de Juan Daniel Oviedo continúa posicionándose como uno de los posibles aliados clave dentro de la estrategia política de la candidata.