Tribunal Superior de Medellín ordenó a la UNP restituir esquema de seguridad del secretario de Paz

La Unidad Nacional de Protección deberá restituir el esquema de seguridad al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, en cumplimiento de un fallo recientemente proferido por el Tribunal Superior de Medellín.

La decisión, emitida en segunda instancia, responde a una acción de tutela interpuesta por el funcionario, luego de que en junio pasado le fuera retirado el esquema de protección del que gozaba como líder social y defensor de derechos humanos, labor que ha ejercido incluso antes de asumir su cargo actual.

El fallo, fechado el 15 de enero, advierte que la UNP puso en riesgo la vida de Arcila al desmontar su seguridad y ordena, además, que se le actualice el análisis de riesgo de manera inmediata.



En el documento judicial se citan cifras alarmantes sobre la situación de derechos humanos: en 2025 se reportaron 27 líderes sociales y defensores asesinados en Antioquia, 187 en todo el país y al menos 40 personas amenazadas en Medellín por ejercer este tipo de actividades.

Por eso responsabilizó de este complejo panorama tanto al presidente Gustavo Petro como al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

“El gobierno nacional encabezado por el presidente Petro debe fortalecer la UNP y brindar garantías de protección a todos los candidatos y a los líderes defensores de derechos humanos. Se hace responsable el señor presidente de la República y el director de la UNP, Augusto Ramírez, para que garantice la defensa de la vida”, aseguró Arcila.

La sentencia señala que el deterioro de la situación en el departamento está relacionado con la intensificación del conflicto armado, derivado de la disputa entre distintos grupos ilegales por el control territorial y de rentas criminales como la extorsión, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.