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Blu Radio  / Judicial  / Colombiana fue hallada sin vida en calle de Perú en extrañas condiciones: "En sábanas y botellas"

Colombiana fue hallada sin vida en calle de Perú en extrañas condiciones: "En sábanas y botellas"

La muerte de Jennifer deja a una hija de 4 años sola en Perú, intensificando la preocupación y el dolor de su familia en Colombia.

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