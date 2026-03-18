Colombiana fue hallada sin vida en calle de Perú en extrañas condiciones: "En sábanas y botellas"

La familia de Jennifer Cristina Rodríguez vive un difícil momento tras la extraña muerte de la joven, quien fue encontrada sin vida en una calle de Perú, envuelta en una sábana, a seis horas de la ciudad donde residía, según su mamá.

Según relató su madre, Inés Moreno, en entrevista con Noticias Caracol: “Yo me enteré como a las 9:21 el sábado que apareció muerta. Yo dije: ‘¿Cómo, si yo hablé con ella el lunes?’”. La familia exige respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento, aún desconocidas, y la madre insiste en esclarecer qué pasó con su hija de 23 años, que este año cumpliría 24.

Colombiana fue hallada sin vida en calle de Perú en extrañas condiciones

El hallazgo del cuerpo ha generado más preguntas que respuestas. Inés describe que Jennifer fue encontrada “al frente de una droguería, bien cobijada, con la cabeza encima de una almohada, envuelta en sábanas. Cuando la sacaron, la sábana tenía botellas de agua para calentarle”. La extrañeza de la escena ha llevado a los familiares a cuestionar los hechos y exigir que se investigue a fondo la muerte de la joven.

Jennifer se había trasladado a Perú hace tres años tras enamorarse de un hombre peruano. Sin embargo, según la madre, el hombre nunca se comunicó con ellos tras la mudanza.



“Yo prácticamente no le aceptaba, y por eso creo que él nunca nos habló. Jennifer me decía que él no la dejaba salir de la casa, que tenía que vender para poder comer, porque él no le daba nada”, contó Inés.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, la madre decidió viajar a Perú en busca de información sobre su hija. “Ya había venido a pedirles a las autoridades, pero ellos decían: ‘No sabemos, no podemos, ella vivió en otro país’. Por eso, me voy por tierra yo misma a buscar a mi hija”, aseguró.

La tragedia de Jennifer deja además a una hija de 4 años sola en Perú, intensificando la preocupación y el dolor de su familia en Colombia.